ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد في الشوط الأول

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:50 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

أخطر فرص اللقاء أُهدرت عن طريق ماريانو دياز مهاجم الريال في الدقيقة 22، عندما استلم الكرة في منطقة الجزاء، ليقوم بتسديد الكرة لكنها مرت بجوار مرمى سوسيداد، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي


خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس -فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - ماريانو دياز
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة