انخفاض جديد.. الصين تسجل 11 إصابة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت اللجنة، إن جميع الإصابات قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي حالات وفاة أو إصابات محلية.





كما تم تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض، ويخضع 243 مريضًا بدون أعراض للمراقبة الطبية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 89923 حالة ، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.





وكشفت وثيقة مسربة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، عن تقصير الصين في تتبع أصل فيروس كورونا خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء في مدينة ووهان الصينية.





وتوضح الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المسؤولين الصينيين، لم يبذلوا جهدًا في التحقيقات الوبائية حول أصول جائحة فيروس كورونا في ووهان خلال الثمانية أشهر الأولى من تفشي الوباء.