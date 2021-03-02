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مرأة

طريقة فرد الشعر طبيعيا.. لا تتركي طفلتك تشعر بالحرج الشديد نتيجة للشعر الأكرت

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:06 ص
فرد الشعر
فرد الشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تفتقد الكثير من الفتيات الشعر الناعم وهذا يجعلها فى بعض الأوقات تشعر بالحرج الشديد، لذلك ، تقدم الإعلامية رضوى الشربيني طريقة عمل كريم لتنعيم الشعر.

مقادير كريم لتنعيم الشعر

* كوب زبادي
* ربع كوب زيت حبة البركة
* 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
* ملعقة كبيرة عسل
* ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل مريم لتنعيم الشعر

* تخلط جميع المكونات من زبادي وزيت حبة البركة وزيت زيتون والعسل وعصير الليمون جيدا حتى الحصول على خليط كريمي
* يحفظ في برطمان للاستخدام مرة في الأسبوع، على الشعر المبلول ويغطى بفوطة ساخنة تغير كل عشر دقائق لمدة نصف ساعة

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