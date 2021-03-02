نشرة أخبار العالم.. حقيقة انتهاء كورونا في 2021.. قرار سعودي عاجل حول موسم الحج

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتهاء فيروس كورونا العام الحاليسقوط مقذوف عسكري حوثي على جازان السعودية وإصابة 5 مدنيينقرار أمريكي جديد بشأن التلقيح ضد كوروناقرار عاجل من السعودية بشأن موسم الحجرويترز: عقوبات أمريكية منتظرة على روسيا بسبب نافالنيسي إن إن: ترامب وميلانيا حصلا على لقاح كورونا يناير الماضينداء مهم من بايدن إلى الشعب الأمريكي لمواجهة كوروناارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء