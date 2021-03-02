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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. حقيقة انتهاء كورونا في 2021.. قرار سعودي عاجل حول موسم الحج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:01 ص
موسم الحج
موسم الحج
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شريف سيد
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