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أخبار العالم

سي إن إن: ترامب وميلانيا حصلا على لقاح كورونا يناير الماضي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:37 ص
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
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شريف سيد
كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب حصلا على لقاح ضد كورونا في يناير الماضي في هدوء. 

وذكرت الشبكة الأمريكية، أنه من غير المعلوم هوية اللقاح الذي حصلا عليه، أو عدد الجرعات التي حصلوا عليها. 

وقالت الشبكة إن موقف ترامب قد تغيير كليا بشأن فيروس كورونا، وهو ما ظهر في كلمته بملتقى المحافظين الأمريكيين، حيث حث اتباعه على تلقي اللقاحات ضد كورونا. 

ورفض ترامب خلال فترة حكمه الإنصياع لجميع الإجراءات الإحترازية الخاصة لمكافحة فيروس كورونا، ومن بينها ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي وغيرها من الإجراءات. 

وكان مسئولا في البيت الأبيض ذكر منتصف ديسمبر الماضي، عن عدم رغبة ترامب في الحصول على لقاح كورونا، إلا في حالة توصية من الفريق الطبي الخاص بالبيت الأبيض. 
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