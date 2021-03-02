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تعليم

التعليم العالى: فتح باب الترشح لجائزة اليابان للتنمية المستدامة 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:57 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو اليابان للتنمية المستدامة لعام 2021، والتي تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة.

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وأشارت الدكتورة غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أن حكومة اليابان تمول هذه الجائزة؛ بهدف دعم تنفيذ برنامج العمل العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وإبراز المشاريع والبرامج المتميزة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة ومكافأة القائمين عليها.

يذكر أنه يمكن للراغبين في الترشح التسجيل واستيفاء استمارة الجائزة، والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية على الموقع الإلكتروني للجائزة التالي

ويتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة، على أن يقدم المرشح للجنة الوطنية المصرية لليونسكو ملخصًا للمشروع المقدم لنيل الجائزة، وخطاب ترشيح موجه للجنة، على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي:

وذلك قبل موعد غايته 15 أبريل 2021، حتى يتسنى للجنة التربية دراسة الترشيحات المقدمة.
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