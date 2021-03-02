طالب بهندسة الجامعة المصرية الروسية يحصل على البرونزية فى مسابقة عالمية.. صور

أعلن الأستاذ الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، فى القاهرة بمدينة بدر، أن الطالب أحمد محمد عبد التواب، الطالب بمرحلة "البكالوريوس" فى كلية الهندسة بالجامعة؛ حصل على الميدالية البرونزية فى المسابقة التى تمت فى نهاية التدريب الصيفى لشركة الاتصالات العالمية "هواوى"، التى أقيمت خلال شهر"فبراير" لعام (2021)، علمًا بأن (12) ألف طالب شاركوا فى المسابقة على مستوى الجمهورية.

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أضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن هذا النجاح يُشجع الجامعة على الإستمرار فى توجهها نحو تحفيز طلابها على المشاركة فى المحافل المختلفة وتنمية روح الإبتكار، ومتابعة كل تطور علمى، وصقل قدرات ومهارات الطلاب بدلًا من الإكتفاء بأساليب التلقين فى التعليم.. مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة بصدد الإتفاق على بروتوكول تعاون مع "شركة هواوى"، لإنشاء "أكاديمية هواوى" داخل الحرم الجامعى؛ لتكون من بين الجامعات السباقة للتعاون مع الشركة فى الأنشطة الأكاديمية لما لذلك من فوائد عديدة للطلاب الدارسين للمنظومات المعلوماتية.

فى ذات السياق، أشار الأستاذ الدكتور علاء محمد البطش، عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، إلى أن البروتوكول مع "شركة هواوى" العالمية، يتيح الفرصة لتدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتميزين؛ ليحصلوا على الشهادة الدولية التابعة للشركة؛ ليصبحوا مدربين معتمدين داخل الجامعة.. كاشفًا عن أنه من ضمن بنود البروتوكول إنشاء مركز لتدريب الطلاب من داخل وخارج الجامعة ليستفيد بذلك المجتمع المحلى من موقع الجامعة فى "مدينة بدر"، والمدن المجاورة لها بتقديم الخدمات التعليمية المتكاملة.

أوضح عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، أن رحلة مسابقة "هواوى"، بدأت هذا العام فى إجازة نصف العام فى (2020) وبالتحديد فى منتصف شهر "فبراير" الماضى، وبدأت بإمتحان تحديد المستوى وتميز الطالب أحمد محمد عبد التواب، من كلية الهندسة فى المسابقة ليكون واحدًا من بين الـ(500) طالب الذين تم تصفيتهم من الجامعات التى شاركت وتأهل طلابها لدخول الإمتحان؛ لتتم فيه المنافسة على مستوى الجمهورية.

لفت الأستاذ الدكتور علاء محمد البطش، الى أن الطالب أبلى بلاءًا حسنًا ليحصد الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية تحت إشراف الدكتور هشام فتحى، رئيس قسم الإتصالات فى كلية الهندسة فى الجامعة.. لافتًا إلى أن "شركة هواوى" العالمية من الشركات الرائدة فى مجال أجهزة الاتصالات والشبكات على مستوى العالم خصوصًا شبكات الجيل الخامس.