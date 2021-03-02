نشرة المرأة والصحة.. حقائق مخيفة عن مرض السل وطرق عدوى الرئتين.. والخلايا الجذعية علاج فعال لتساقط الشعر
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:08 م
السل
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
معرفة الطريقة الصحيحة لتذويب وتسييح الشيكولاتة، تضمن لكم الحصول على قوام لامع وكريمي دون وصول الماء إليها أو تفتيتها، ويكمن سر التذويب في الحرارة المعتدلة والتحريك المستمر بحسب الطريقة التي نعتمد عليها في التذويب.
يصاب بعض الأشخاص بمرض السل
بعد فترة وجيزة من الإصابة (في غضون أسابيع) قبل أن يتمكن جهاز المناعة لديهم من محاربة بكتيريا السل
. قد يمرض أشخاص آخرون بعد سنوات، عندما يصبح جهاز المناعة لديهم ضعيفًا لسبب آخر وينقسم الأشخاص المعرضون بشدة للإصابة بـ مرض السل إلى فئتين:
كشفت دكتورة الخلايا الجذعية والطب التجديدي مهرة لطفي، عن كيفية حل مشكلة تساقط الشعر باستخدام الخلايا الجذعية، وذلك لأنها تساعد في علاج تساقط الشعر وتعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، موضحة أنها مفيدة حتى في حالات الصلع الوراثي لكن يجب علاجها مبكرا للحصول على نتائج مرضية. لا يزال السل أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم، كل يوم ، يفقد أكثر من 4000 شخص حياتهم بسبب مرض السل، تنتقل بكتيريا السل عبر الهواء من شخص إلى آخر.