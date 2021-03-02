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رياضة

الجهبذ عايش في دوري تاني.. خالد بيومي يفتح النار على مسئولي اتحاد الكرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
هاجم خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي، قرار اتحاد الكرة بـ عدم تحمل نفقات المسحات الطبيه لفرق الدوري المصري خلال الفترة المقبلة. 

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الاتحاد اعلن عدم تحمله لنفقات المسحة.. اعتقد ان الجهبذ صاحب الاقتراح عايش في دوري تاني".

واضاف : "طيب يا جهبذ عليك ان توفر لهم العائد المادي لدوري يشاهده الملايين في الوطن العربي والمقابل زهيد قبل اتخاذ القرار 
علي فكرة الاندية هيا اللي مقعداك في منصبك ..القرار لو تم فعلا الاندية ضعيفة".

وكانت اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة قررت برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم.


وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن القرار غير رسمي وإنما بشكل شفهى تم إخطار أندية الدورى به بعد رفض الأندية تحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا.


وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة تلقى رفضا من الأندية بتحمل أي تكاليف سابقة أو خلال الفترة المقبلة خاصة بمسحات كورونا، لافتا إلى أن الاتحاد رفض من جانبه الأمر.


وأشار إلى أن قلة الموارد المائية داخل الاتحاد أجبرت الاتحاد على التمسك بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات فيروس كورونا لدى الأندية، والتى تخطت حاجز الـ ٢٤ مليون جنيه.
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