ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخارجية السودانية: تصرفات أثيوبيا تأخذ الإقليم لمرحلة تنازع وصراعات.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
قالت  وزير خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، أنها تسعى وتجتهد للوصول لمعادلات تسوية ولا يمكننا السكوت عن تصرفات أثيوبيا ، ولذلك نحن بصورة فيها الكثير من الشفافية نسعى لأن تتوقف اثيوبيا عن تلك التصرفات الفردية لأنها قد تأخذ كل الإقليم إلى مرحلة لا نريد أن نصل اليها.


وأضافت وزير خارجية السودان خلال المؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية ، أن كل الدول لديها حكومات أعلنت وتلتزم بالسلام والتنمية لشعوبها ، مشيرة إلى مد السودان أيادي التعاون لجيراننا، ودون ان نتخلى عن سيادتنا او نتهاون عن حق شعوبنا.


وأشارت إلى أن السودان ومصر مهددين بصعوبة من سد النهضة، لافتة إلى أن 80% من عرب العالم هم أفارقه وأي محاولة بتغيب العرب من أفريقيا أو تصويرهم بأنهم ليسوا جزء من أفريقيا أمر خطير جدًا.

وتابعت أن أنه  يجب ان يكون هناك تحرك دبلوماسي سريع وخطير للعودة بمفاوضات تنتهى باتفاقات تعود إلى معادلات نسبية بها تنمية لشعب اثيوبيا وكسب لشعبى مصر والسودان بينما يحقق مجال للتعاون الإقليمي ونوقف أي محاولات من أي جهة ان يكون هذا السد مدخل للتنازع او الصراعات فى القارة الأفريقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير خارجية السودان: لا نعير اهتماما لتصريحات إثيوبيا وجيشنا يسيطر على الحدود

البرهان: الجيش السوداني ينتشر على حدود إثيوبيا.. ولا نريد الحرب

السودان يحذر إثيوبيا: لا نريد الحرب لكننا قادرون على حماية أرضنا

عضو مجلس السيادة السوداني: لا نريد حربا مع إثيوبيا ومن حقنا الدفاع عن أراضينا

السودان يكشف موقفه من الحرب مع إثيوبيا

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

ترشيحاتنا

مصر تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان بالسعودية

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

الزمالك يكشف حقيقة استقالة عبد الحليم علي

تشريعية النواب توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

مطلب عاجل لأهالي ضحايا مرفأ بيروت المروع

بعد سؤال وفاة أشرف بن شرقي.. إيقاف وإحالة عضو هيئة التدريس جامعة سوهاج للتحقيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد