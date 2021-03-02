الخارجية السودانية: تصرفات أثيوبيا تأخذ الإقليم لمرحلة تنازع وصراعات.. فيديو

قالت وزير خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، أنها تسعى وتجتهد للوصول لمعادلات تسوية ولا يمكننا السكوت عن تصرفات أثيوبيا ، ولذلك نحن بصورة فيها الكثير من الشفافية نسعى لأن تتوقف اثيوبيا عن تلك التصرفات الفردية لأنها قد تأخذ كل الإقليم إلى مرحلة لا نريد أن نصل اليها.









وأضافت وزير خارجية السودان خلال المؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية ، أن كل الدول لديها حكومات أعلنت وتلتزم بالسلام والتنمية لشعوبها ، مشيرة إلى مد السودان أيادي التعاون لجيراننا، ودون ان نتخلى عن سيادتنا او نتهاون عن حق شعوبنا.









وأشارت إلى أن السودان ومصر مهددين بصعوبة من سد النهضة، لافتة إلى أن 80% من عرب العالم هم أفارقه وأي محاولة بتغيب العرب من أفريقيا أو تصويرهم بأنهم ليسوا جزء من أفريقيا أمر خطير جدًا.





وتابعت أن أنه يجب ان يكون هناك تحرك دبلوماسي سريع وخطير للعودة بمفاوضات تنتهى باتفاقات تعود إلى معادلات نسبية بها تنمية لشعب اثيوبيا وكسب لشعبى مصر والسودان بينما يحقق مجال للتعاون الإقليمي ونوقف أي محاولات من أي جهة ان يكون هذا السد مدخل للتنازع او الصراعات فى القارة الأفريقية.



