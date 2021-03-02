ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

على طريقة مبروك عطية .. أمين الفتوى يرد على فتاة: «حرامين مش حرام واحد» .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:53 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "لو الأب مش كويس وطرد بنته من البيت، فهل عليها وزر لو كانت غاضبة أو زعلانة من هذا الفعل؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحزن أو الزعل من تصرف الأب لا حرج ولا شئ فيه شرعا، ولكن الإثم يكون على المعاملة المترتبة على هذا الغضب.

وتابع: «مضايقة فهعلي صوتي حرام، مضايقة فهتاجله وأؤذيه حرام، مضايقة وهعلي صوتي وهتطاول وأقل أدبي حرامين مش حرام واحد».

وأشار إلى أنه لا يبنغي أن نكون ندا للآباء او الأمهات وعليها الإحسان إلى الوالدين وبرهما حتى الوفاة وبعدها كذلك.

كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما: 

في سياق آخر، نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، 4 أعمال يمكن القيام بها لكي لا ينقطع  البر بالوالدين بعد موتهما.


وأشارت « الإفتاء» إلى أن أول هذه الأعمال: صلة أقاربهما، وثانيها: قراءة القرآن، وثالثها: إخراج الصدقات الجارية، ورابعها: الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة.


وأوضحت دار الإفتاء أن المحافظة على بر الوالدين بصفة مستمرة أفضل الأعمال، مشيرة إلى أنه لا يفعل ذلك إلا الصديقون.


ونبهت  أن بر الوالدين والقيام على خدمتهما عند كبرهما والنفقة عليهما سبب لدخول الجنة فكان بر الأم أعظم من الجهاد.


وتابعت: ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التى تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد.


وواصلت: كما ورد فى أحاديث الرسول ومنها: ما رود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه- قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رواه البخارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: لا مانع من استخدام مشتقات الخنزير في لقاح كورونا وعالم بالأزهر يكشف كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما

عواقب الدعاء.. وفاة شاب دعت عليه والدته.. ونادية عمارة: لا يجوز شرعاً

الدعاء على الأبناء بالموت .. وهل دعوة الوالدين مستجابة؟

أمين الفتوى يوضح كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما

فتاوى تشغل الأذهان.. مركز الأزهر: مداواة المرضى ومرافقة المصابين جهاد في سبيل الله.. أمين الفتوى: عذاب القبر يحدد المصير إما الجنة أو النار.. وحكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية

كيف يمكن أن أنفع والدي بعد وفاتهما.. دار الإفتاء توضح.. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد جامعة سوهاج بسبب بن شرقي

أمير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع التشيكي بروكيتش

سعره 2.1 مليون دولار.. هل يحقق أغلى دواء في العالم الشفاء لـ مؤمن زكريا؟.. تفاصيل

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

الدفع يا المنع.. تفاصيل قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليون دولار لصالح أشيمبونج

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر