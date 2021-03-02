على طريقة مبروك عطية .. أمين الفتوى يرد على فتاة: «حرامين مش حرام واحد» .. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "لو الأب مش كويس وطرد بنته من البيت، فهل عليها وزر لو كانت غاضبة أو زعلانة من هذا الفعل؟





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحزن أو الزعل من تصرف الأب لا حرج ولا شئ فيه شرعا، ولكن الإثم يكون على المعاملة المترتبة على هذا الغضب.





وتابع: «مضايقة فهعلي صوتي حرام، مضايقة فهتاجله وأؤذيه حرام، مضايقة وهعلي صوتي وهتطاول وأقل أدبي حرامين مش حرام واحد».





وأشار إلى أنه لا يبنغي أن نكون ندا للآباء او الأمهات وعليها الإحسان إلى الوالدين وبرهما حتى الوفاة وبعدها كذلك.



