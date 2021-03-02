أحمد موسى: مفاوضات سد النهضة تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي لم تحرز تقدما

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات المصرية قوية واتجاهاتها متطابقة خاصة فى ملف سد النهضة الإثيوبي؛ موضحا أن هناك تحدا كبيرا يواجه مصر والسودان .
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العلاقات المصرية السودانية قوية، وسوف تكون هناك زيارة قريبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان.
واستنكر موسى، دور الاتحاد الافريقي في حل قضية سد النهضة مرددا: «مفاوضات سد النهضة بعد تدخل الاتحاد الافريقي برئاسة جنوب افريقيا لم تتقدم ولا 3 سنتي».
ولفت موسى إلى أن الوضع في السودان تغير عقب الاطاحة بالبشير الذي كان يلوع ويخادع ولم يكن واضح في ملف سد النهضة مع مصر.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر متمسكة بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته جمهورية مصر العربية لتطوير آلية التفاوض في ملف سد النهضة، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل لجنة رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتضم كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، للتوسط في المفاوضات وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب موعد ممكن.