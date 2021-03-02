أحمد موسى: مفاوضات سد النهضة تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي لم تحرز تقدما

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات المصرية قوية واتجاهاتها متطابقة خاصة فى ملف سد النهضة الإثيوبي؛ موضحا أن هناك تحدا كبيرا يواجه مصر والسودان .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العلاقات المصرية السودانية قوية، وسوف تكون هناك زيارة قريبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان.





واستنكر موسى، دور الاتحاد الافريقي في حل قضية سد النهضة مرددا: «مفاوضات سد النهضة بعد تدخل الاتحاد الافريقي برئاسة جنوب افريقيا لم تتقدم ولا 3 سنتي».





ولفت موسى إلى أن الوضع في السودان تغير عقب الاطاحة بالبشير الذي كان يلوع ويخادع ولم يكن واضح في ملف سد النهضة مع مصر.



