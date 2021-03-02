حملة نظافة مكبرة بجنوب الأقصر .. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى .





وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٥ طن من الاتربة بمدخل مدينة اسنا من الناحية الشرقية وذلك بجانب تفريغ الحاويات .





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وتمكنت الوحدة المحلية لقرية كومير من رفع ٦ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية كومير وترعة ناصر.





كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الشغب من رفع ٧ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية الشغب وبجوار مزلقان السكة الحديد وتمشيط الطريق السريع مصر - أسوان الزراعى.





كما قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا برفع ٩طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة القرية والطريق الغربي السريع وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق بمعدات الوحدة المحلية.





يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



