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تكنولوجيا

شاومي تعلن مفاجأة سارة عن هواتف Redmi Note 10 القادمة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:01 ص
شاومى تعلن مفاجأة
شاومى تعلن مفاجأة سارة عن هواتف Redmi Note 10
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ندى على
أعلن نائب رئيس شركة شاومى الصينية، Manu Kumar Jain ، أن هواتف Redmi Note 10 التى يتم إصدارها تحت علامة ريدمى والمقر إطلاقها رسميا يوم  4 مارس المقبل، ستأتى بجودة فائقة فى الشاشة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Redmi Note 10 ستحتوي على شاشات من نوع Super AMOLED فائقة الجودة، حيث تعتبر هى المرة الأولى التى تصدر فيها هواتف Redmi Note بمثل هذه الجودة فى الشاشة. 


وسيتميز هاتف Redmi Note 10 Pro  بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكذلك تصنيف  IP52 ، ونوتش صغير للغاية للكاميرا السيلفى. 

و سيحصل هاتف Redmi Note 10 Pro على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، و فلاش LED . 

وسيعمل هاتف Redmi Note 10 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 750G مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام ، بالإضافة إلى بطارية 5050 مللى أمبير فى الساعة. 

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتفRedmi Note 10  القادمة حوالى 275  دولار أمريكى أى ما يعادل 5000 جنيها مصريا.

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