نائب بالشيوخ يوضح الهدف من توجيهات السيسي بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي

أشاد النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي، ودعمها تمويليا وفنيا، مؤكدًا على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، للمواطنين والأسر التي تواجه مخاطر ومشكلات عدة تهدد حياتهم، بما يخلق تنمية حقيقية وتوفير حياة كريمة وآدمية تليق وكرامة المواطن المصري.





وأكد " أبو سريع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الهدف الرئيسي من توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أداة آلية الإسعاف الاجتماعي يتمثل في نجدة الأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والذين هم بحاجة سريعة للمساعدة، مشيرا إلى أن هناك ضوابط معينة تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن سرعة الوصول لتلك الفئة وتحقيق مطالبهم والوقوف على حاجاتهم بما يضمن حثهم على الخوض في تلك المنظومة، فضلا عن السعي في توفير فرص عمل لأبناء تلك الأسر بشكل يضمن لهم دخل مادي يكفل لهم العيش الكريم.









وتوجه عضو مجلس الشيوخ، بجزيل الشكر بشأن توجيهات القيادة السياسية الممثلة في وزارة التضامن، على ما تبذله من جهود ملموسة يستشعرها المواطن المصري في وقتنا الحالي.





جاء ذلك بعد أن أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية.









وأضافت القباج، أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتي تستدعي التدخل الفوري، وضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن منطق تطوير آلية « الإسعاف الاجتماعى» يعود لعدم الوصول إلى بعض الحالات المُلحة والتي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل عادل وتعزيز فرص استثماره من أجل المصلحة العامة،والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي والتعرف على ظواهر اجتماعية متنوعة.







