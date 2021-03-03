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رئيس جامعة سوهاج: فوجئنا بوضع اسم أشرف بن شرقي في امتحان كلية الحقوق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:24 ص
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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هاني حسين
كشف الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل قيام أستاذ قانون بوضع سؤال عن وفاة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بكورونا في امتحان طلاب كلية الحقوق. 

وقال أحمد عزيز في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :"  فوجئنا بوضع اسم اشرف بن شرقي في الامتحان وانهينا ندب عضو هيئة التدريس وإعادته لجامعته الأصيلة وهي جامعة أسيوط ".

 وتابع أحمد عزيز:"  مش مطلوب وضع أسماء أشخاص فعليين ومن الممكن استخدام اسماء وهمية في الامتحان، ووجهة نظر عضو هيئة التدريس هي استيعاب الطالب لـ السؤال بشكل أوضح، خاصة أن أشرف بن شرقي لاعب مشهور ومعروف".

وأكمل أحمد عزيز: " تم تحويل عضو هيئة التدريس إلى التحقيق في جامعة أسيوط".

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