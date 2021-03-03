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توك شو

مروة ناجي تكشف مشاركتها لأول مرة في أغنية راب لمواجهة التحرش

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:58 ص
الفنانة مروة ناجي
الفنانة مروة ناجي
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قسم التوك شو
أكدت الفنانة مروة ناجي، أن أغنيتها (أنا دولة) تناقش قضية التحرش بعد انتشارها في المجتمع بدرجة كبيرة وصمت الكثير من الأشخاص عنها، مضيفة أن بداية الأغنية جاءت كفكرة من البلوجر غزلان علي.

وأضافت مروة ناجى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان بالاشتراك مع الإعلامية كريمة عوض، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،  أن الأغنية ممتزجة بين الراب والغناء العادي حيث يؤدي علي غزلان الراب، مشيرة إلى أن الأغنية سيتم عرضها غدًا علي اليوتيوب.

وأعربت مروة ناجى عن سعادتها بإشادة المجلس القومي للمرأة بالأغنية، كاشفة أن الأغنية تم اعتمادها رسميًا أغنية للمجلس في عيدها السنوي، مردفة: "قدمنا في الأغنية حلولًا للقضاء على ظاهرة التحرش".
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