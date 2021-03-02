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عن عقوبة إخفاء الزواج الثاني: نقيب المأذونين: الرجل يتحبس ويدفع 50 ألف جنيه ليه

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:37 م
نقيب المأذونين
نقيب المأذونين
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عبد الخالق صلاح
قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، «هناك من يتزوج ولا يكون مكتوب في بطاقة الهوية أنه متزوج».

وأشار الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إلى أن «الرجل اللي يتزوج للمرة الثانية يدفع  يتحبس ويدفع غرامة للحكومة ليه، هو تزوج عليها ولا على زوجته».

واستكمل متسائلا: أنا ذنبي أيه أدفع وغرامة وأتحبس لما أكتب عقد زواج لواحد أخفي عني زواجه السابق، لترد عليه المحامية ولاء عدلي، «يقدر يعمل قيد عائلي في دقيقه واحده يعرف كل حاجة عنه».

ونشبت مشادة حادة بين عدد من المحامين بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال البرنامج.

وقال عصام عجاج، محامي بالنقض،: «إنكم تأتون بدين جديد بمادة حبس الزوج حال زواجه دون إخبار الزوجة الأولى».  

وأكدت أشجان البخاري، محامية بالنقض، رفضها لقانون الأحوال الشخصية، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن السعودية والمغرب تناقشان مشروع قانون يمنح الولاية للمرأة الراشدة، معلقة «قانون الأحوال الشخصية سئ ويجعل نساء مصر ناقصات أهلية».
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