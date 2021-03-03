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مرأة

ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:01 ص
شذى حسون
شذى حسون
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هاجر هانئ
يوافق اليوم 3 مارس عيد ميلاد الفنانة العراقية شذى حسون والتي أتمت عامها الـ 40، ولكن رغم ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ومازالت تحافظ على جمالها وأناقتها.

تتمتع شذى حسون بذوق راقٍ ورفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها، تحرص على التنوع والتجديد دائما سواء في الملابس الكاجوال أو الكلاسيك.

تتميز إطلالات شذي حسون بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما أنها تعتمد على الملابس التي تحمل توقيع دار الأزياء والماركات العالمية مثل fendi، Gucci وغيرها من الماركات العالمية.

تقوم شذي حسون بتنسيق المجوهرات والإكسسسوارات، بالإضافة إلي ارتداء الحقائب والأحذية الراقية والأنيقة التي تزيد من أناقتها وتمنحها مظهراً جذاباً.

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كما تعتمد شذى حسون على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة معها والتي تبرز جمال ملامحها.
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
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