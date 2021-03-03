ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

لم تتوقف كبرى شركات تعديل السيارات عن الابداعات المتواصلة في هذا المجال، حيث كشفت شركة SWAE عن أحدث لمسات فنية لها، وجاءت من خلال النسخة الخارقة التي يطلق عليها اسم SWAE 720S WIDEBODY، التجهيزات الجديدة تضمنت عدة مفاهيم فنية خاصة بالقدرات الميكانيكية، ولا شك أن التصميم الخارجي زود بالعديد من التطعيمات، و التي جاءت على طريقة SWAE الخاصة.





وزودت السيارة بمحرك V8 مزدوج التيربو، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 710 حصان، وعزم دوران 568 لفة/قدم، متصل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، و تتسارع السيارة من 0 لـ 60 ميل/ساعة، خلال مجة زمنية قدرها 2.7 ثانية، أو من 0 لـ 100 في غضون 5.3 ثانية فقط.





وتحتوي من الداخل على تجهيزات متعددة، مثل شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، وبلوتوث وUSB، بالإضافة إلى نظام ترفيهي مكون من 12 مكبرا صوتيا، كما تضم مستشعرات انظمة الاستشعار وحزمة من وسائل الأمن والسلامة، وبرنامج كشف النقاط العمياء.





وحصلت ماكلارين 720S على تعزيزات اكبر وصلت إلى 900 حصان، معتمدة على منظومة الجر الخلفي، و من المرجح أن تصل القوة الاجمالية للسيارة إلى 1000 حصان، بالاضافة إلى تغييرات بالهيكل الخارجي و الذي صمم من ألياف الكربون التي استخدمت بنسبة كبيرة.



