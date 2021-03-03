بايدن: نسير على الطريق الصحيح للحصول على إمدادات كافية من لقاحات كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة "تسير على الطريق الصحيح" للحصول على إمدادات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل شخص بالغ في أمريكا بحلول نهاية مايو المقبل"، ما يسرع جهوده لإنقاذ الأمة من أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن.





وقال بايدن -في خطاب قصير في البيت الأبيض، نقلته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن إدارته قدمت الدعم لشركة /جونسون آند جونسون/ من شأنه تمكين الشركة وشركائها من صنع اللقاحات على مدار الساعة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية توسطت في صفقة تساعد فيها شركة الأدوية العملاقة /ميرك آند كو/ في تصنيع لقاح شركة جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا.





وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه على الرغم من كون شركة ميرك آند كو ثاني أكبر شركة مصنعة للقاحات في العالم، فشلت محاولتها لصنع لقاح ضد فيروس كورونا.





ووصف المسؤولون الأمريكية الشراكة بين المنافسين /جونسون آند جونسون/ و/ميرك آند كو/ بأنها تاريخية وتعود إلى رؤية بايدن للجهود المبذولة في زمن الحرب لمحاربة فيروس كورونا.

وأفاد بايدن بأنه: "نتيجة للعملية المكثفة التي طلبتها ووضحتها للتو، سيكون لدى هذا البلد إمدادات كافية من اللقاح - سأقولها مرة أخرى- لكل شخص بالغ في أمريكا بحلول نهاية شهر مايو ... بنهاية مايو. هذا تقدم- تقدم مهم".

ورأت (نيويورك تايمز) أن تحقيق الجدول الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي يوفر ضوءًا ساطعًا في نهاية نفق طويل مظلم، رغم إقراره بأن وضع الأمة لا يزال هشًا.

واعتبر بايدن أنه مع توافر ثلاثة لقاحات الآن، فإنه واثق من أن البلاد ستصل إلى هدفه المتمثل في تقديم 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في غضون 100 يوم".

وبسؤاله، عن موعد عودة الأمور لطبيعتها مثلما كانت قبل كورونا في الولايات المتحدة، رد قائلا، "لن أحدد موعدا لعودة الأمور لطبيعتها، لأننا لا نعرف على وجه اليقين".

واستدرك الرئيس الأمريكي قائلا، آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وربما حتى قبل ذلك".

وحث بايدن الأمريكيين على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي كي لا يتراجع التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مكافحة الفيروس، قائلا: "لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا الآن أو نؤكد أن النصر أمر لا مفر منه".



