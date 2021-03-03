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نصائح لمنع رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:02 ص
نصائح لمنع رائحة
نصائح لمنع رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
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أسماء عبد الحفيظ

نلاحظ على بعض الأطفال صدور رائحة للفم كريهة، وتحار الأم فى الأسباب، وكيف تخلص طفلها من هذه الرائحة الكريهة، لذلك كشف موقع بولد سكاى عن أفضل النصائح لمنع رائحة الفم الكريهة عند الأطفال.

تعليم أطفالك عن نظافة الفم هو الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها لمنع رائحة الفم الكريهة:

نظف أسنانهم بانتظام لمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة ؛ عودهم على تنظيف الفم أو شطفه بعد كل وجبة.

استخدم غسول الفم (بدون محتوى كحول) موصى به من قبل طبيب الأسنان.

ساعد أطفالك على استخدام الخيط يوميًا.

نظف أو نظف الجزء الخلفي أو الخلفي من اللسان بانتظام.
اجعل أطفالك يشربون الكثير من الماء لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم.

امنحهم فطورًا صحيًا وقم بتضمين الفواكه والخضروات في نظامهم الغذائي مع تقليل تناول السكر. لا تفوت الوجبة.

نظف تقويم الأسنان أو أي غرسات أسنان أخرى ، إن وجدت ، بانتظام.

اذهب لفحوصات الأسنان المنتظمة .

تحدث إلى أطفالك عن أهمية نظافة الفم حتى يعتنيوا بها عن طيب خاطر.

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