أعراض إصابة الأطفال بالديدان الشريطية.. احذريها

يمكن العثور على عدوى الدودة الشريطية أو داء الشريطيات في البشر في جميع أنحاء العالم، فعدوى الدودة الشريطية شائعة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذا كنت تشك في إصابة طفلك بعدوى الدودة الشريطية فاطلب المساعدة الطبية ومارس نظافة اليدين الصارمة في المنزل.

اعلم أن معظم الأطفال المصابين بالديدان الشريطية قد لا تظهر عليهم أعراض لأشهر وسنوات، ومع ذلك قد يصاب البعض بأعراض عدوى الدودة الشريطية:





علامات وأعرض إصابة الأطفال بالدودة الشريطية





وجع بطن

إسهال

غثيان

فقدان الشهية

فقدان الوزن

ديدان في البراز أو حول فتحة الشرج

فقر الدم