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الصحة العالمية : فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:17 ص
منظمة الصحة العالمية:
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021
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آية التيجي
كشفت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، ان انتهاء فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021 امر غير واقعي، حيث ان الوباء ليس فعالا، وهناك بعض العقارات غير فعالة في الوقاية من فيروس كورونا.

وأفاد خبراء منظمة الصحة العالمية، ان استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لا يقي من فيروس كورونا، وذلك لأنه ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضح الخبراء، إنه ينبغي عدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة، وإنه "لا يستحق" عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لمرضى فيروس كورونا كوفيد-19.

وأشار الخبراء، إلى إن هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال 6 تجارب عشوائية شملت أكثر من 6 آلاف مشارك ممن يُعرف بأنهم تعرضوا لعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له.

وتابع مقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع ذلك المرض التنفسي، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المرضى، ويأتي ذلك فيما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الاعتقاد بإمكانية التغلّب على فيروس كورونا بحلول نهاية العام هو أمر غير واقعي.

وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه سيظل من الممكن خفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات بعدوى فيروس كورونا، إلا ان الوباء لا يزال فتاكًا؛ حيث أن منظمة الصحة العالمية تركز على إبقاء العدوى بالفيروس منخفضة وعلى المساعدة في منع ظهور النسخ المتحورة وتقليل عدد المصابين.
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