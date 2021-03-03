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أخبار العالم

بدء الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لإعداد جدول القمة 31

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:52 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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مـيــــس رضـــا

بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا اليوم الأربعاء بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك قبيل انطلاق الدورة (155) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.

ويناقش المجلس تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها (31 ) المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية.

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