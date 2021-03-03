تسلقوا الجرارات الزراعية.. الفرق الطبية بالإسماعيلية تتحدى الصعاب لتطعيم الأطفال.. شاهد

شهدت الحملة القومية ضد شلل الأطفال 2021، بمحافظة الإسماعيلية، نجاحا غير مسبوق، مع إصرار الفرق الطبية المتحركة بصحة الإسماعيلية، على إجراء جولات مكوكية بالقرى والمراكز والنجوع، والأماكن البعيدة عن التغطية الطبية، للوصول للأطفال المستحقين والمستهدفين في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تشهدها المحافظات، بداية من الأحد الماضي، وحتى اليوم، الأربعاء.









وفي أحد مراكز الإسماعيلية، تسلقت أخصائية طبية، ضمن الفرق المتحركة، جرارا زراعيا، للصعود إلى طفل كان برفقة أبيه العامل بإحدى الأراضي الزراعية، لتطعيمه، في لمسة إنسانية تضاف إلى السجل الحافل للأخصائيات الصحيين بمحافظة الإسماعيلية.





وحرصت الفرق الطبية المتحركة بصحة الإسماعيلية على الوصول إلى أبعد طفل، من أجل حصوله على التطعيم ولحمايته من الإصابة بشلل الأطفال، واستوقفت في سبيل إنجاز ذلك، الأطفال في الشوارع والميادين والقرى والنجوع والمراكز، بالإضافة إلى تطعيمهم داخل منازلهم وسياراتهم ووسائل المواصلات المختلفة، حتى وصل الأمر لتطعيم طفل على ظهر حمار، كان يستقله حمارا برفقه والده، وتطعيمه.





من جانبه، أعلن الدكتور علي حطب، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مشاركة 625 فريقا مدربا، وهو إجمالي الفرق الطبية المشاركة في الحملة بالمحافظة، مشيرا إلى أن المستهدف في الحملة، هو 231433 طفلا من المصريين وغير المصريين، من عمر يوم إلى خمس سنوات.



وأشار حطب، في تصريحات لــ "صدى البلد"، إلى حرص وزارة الصحة، على تنظيم حملات وقائية ضد مرض شلل الأطفال، بالطعم أحادي التكافؤ نمط 2، لاستمرار المحافظة على خلو مصر من المرض، ولمواجهة احتمال وفادة الفيروس البري للمرض، والذي لا يزال ساريا في بعض البلدان، وذلك عن طريق رفع مناعة الأطفال ضد المرض.





وقال إنه يتم التطعيم في الريف والمدن بفرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات، وأخرى متحركة من شقة لشقة، لافتا إلى مواعيد عمل الفرق المتحركة من 8 صباحا وحتى 5 عصرا، والفرق الثابتة من 8 صباحا وحتى 8 مساءً.





وانطلقت فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين، اليوم الأحد، بمحافظة الإسماعيلية، ولمدة 4 أيام.







وأكدت الدكتورة نسرين يوسف، مدير الطب الوقائى بمحافظة الإسماعيلية، أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية.





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