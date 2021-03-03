الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالغربية والقليوبية

أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كلٍّ من: محمد عباس حسن أبو يوسف – إمام وخطيب بأوقاف الغربية.

و عماد محمد فهمي مجاهد – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية ، وذلك بناء على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتي أوقاف الغربية والقليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

من ناحية أخرى ، أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع الدفعة التاسعة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 1500 إمام، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 15901 عمامة أزهرية حتى تاريخه.









يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة.









وفي سياق آخر، تنطلق الاثنين المقبل، الدورة الأولى في العلوم الشرعية لأئمة الدقهلية في التدريب عن بعد عبر تقنية (zoom)، وتشمل الدورة شرح كتاب قواعد الفقه الكلية .









وتبدأ المحاضرة الأولى الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين مع الدكتور عبد الله مبروك النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمحاضرة الثانية الساعة الواحدة ظهرًا مع الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر.







