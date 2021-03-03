إحالة مسئولين بمدرستين في العريش لمخالفة نظام الكنترول

تفقد حمزة رضوان وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، عددا من مدارس مدينة العريش للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب صفوف النقل الاعدادي لأداء امتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م .





والتي بدأت اليوم الأربعاء، امتحانات الصف الأول الإعدادي، وغدا الخميس للصف الثاني الإعدادي، ويوم الأحد المقبل 7 مارس بالنسبة للصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) ولمدة يوم واحد لكل صف دراسى.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إنه أثناء متابعة أعمال الامتحانات والكنترول تلاحظ بعض المخالفات فى أعمال الكنترول بمدرستي الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين بمدينة العريش، وذلك للمخالفات في أعمال الكنترول للصف الأول الإعدادى.. وقد تم إحالة مديري مدرستين ولجنتي النظام والمراقبة والكنترول بمدرستي الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين للشئون القانونية.



وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تجرى في 29 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة إلكترونيا عن طريق التابلت، وذلك من خلال لجان مراقبة ومؤمنة.. مع مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.





وأشار حمزة رضوان وكيل الوزارة، إلى أن الامتحانات تتم على فترتين بنظام يوم ويوم لكل من الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وتستمر حتى الاثنين الموافق 8 مارس المقبل، بالنسبة للصف الأول، وحتى الخميس الموافق 11 مارس المقبل بالنسبة للصف الثانى.





وقد خصصت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لجان امتحانات في إدارتي العريش والشيخ زويد التعليميتين لطلبة مركز ومدينة رفح.. وأكد عواد الخليلي، مدير إدارة رفح التعليمية، أن طلبة الصف الأول والثاني الثانوي العام سيؤدون الامتحانات في لجان بالشيخ زويد، بينما سيؤدي طلبة وطالبات مدرسة الزراعة في لجان بمدرسة أبو زرعي الابتدائية بالشيخ زود.





أضاف الخليلي، أن طلبة المرحلتين الابتدائية والاعدادية سيؤدون الامتحانات في مدرستي عمرو بن العاص الابتدائية وعمر الاحامدة للتعليم الاساسي بالعريش.





وأشار الخليلي، إلي تجهيز اللجان وتوفير الجو المناسب للامتحانات، بجانب تطهيرها وتعقيمها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وفي نفس السياق، قال رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه فى إطار متابعة إنضباط العمل بالمصالح الحكومية بمناطق وسط سيناء، تم المرور علي الوحدة المحلية بقرية بغداد، لمتابعة سير العمل وضبط الحضور لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وعدم التقصير فى تقديم وتوفير كل مايلزم القرية والمواطنين.





وقد تم تحويل أحد العاملين بالوحدة المحلية بقرية بغداد، للشئون القانونيّة بديوان مجلس المدينه لتغيبه بدون إذن، كما شملت الجمله المرور على مستشفى بغداد امتابعة سير العمل ، وتبين انتظام جميع أفراد الطاقم الطبى داخل أقسام المستشفي .

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