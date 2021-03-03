شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

خالد يوسف، الذي عاد إلى أرض الوطن اليوم، الأربعاء، بعد غياب دام لمدة عامين وكان أول ظهور له مع وصول الجثمان للصلاة عليه بمقابر القرية وسط جموع من المواطنين، بحضور زميله الفنان عمر زهران.

شيّع المئات من أهالي قرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية جثمان الراحل المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج، الذي عاد إلى أرض الوطن اليوم، الأربعاء، بعد غياب دام لمدة عامين وكان أول ظهور له مع وصول الجثمان للصلاة عليه بمقابر القرية وسط جموع من المواطنين، بحضور زميله الفنان عمر زهران.





وبدا على المخرج خالد يوسف ، تأثره الشديد نظرًا لعلاقته القوية بشقيقه الراحل، وأكد مقربون من الأسرة أن الراحل كان له بمثابة والده لأنه من تولى تربيته منذ الصغر، وسط توافد الأهالي لتقديم واجب العزاء.





جنازة شقيق خالد يوسف





الجنازة شعبية وشارك فيها أهالي القرية وشهدت هطول الأمطار منذ بداية الجنازة وظلت طوال الوقت تمطر حتى انتهاء مراسم الدفن . وكانتشعبية وشارك فيها أهالي القرية وشهدت هطول الأمطار منذ بداية الجنازة وظلت طوال الوقت تمطر حتى انتهاء مراسم الدفن









كان أهالي قرية تصفا في القليوبية استعدوا لاستقبال جثمان المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، وشيد الأهالي سرادقا أمام منزل الأسرة بالقرية وعبر الأهالي عن حزنهم، مؤكدين أنه كان يحب مساعدة الناس ويحظي بحب واحترام الجميع.







وصول خالد يوسف القاهرة





وقالت سلوى فكري، ابنة شقيقة الراحل، إن المخرج خالد يوسف وصل للقاهرة وسيصل في وقت متزامن مع وصول الجثمان لمقابر الأسرة، مشيرة إلى إنهاء إجراءات الدفن بمستشفى الزقازيق في الشرقية.







الراحل كان يعيش بين القاهرة وفيلته الكائنة بمسقط رأسه بحكم عمله كرجل أعمال وخلال الفترة الأخيرة كان يقضي وقته بالقرية إلا أنه أصيب بفيروس كورونا وجرى حجزه بمستشفى في القاهرة وبعدها نقل إلى الزقازيق وتوفي بمضاعفات كورونا.

ولفتت إلى أن خالهاكان يعيش بين القاهرة وفيلته الكائنة بمسقط رأسه بحكم عمله كرجل أعمال وخلال الفترة الأخيرة كان يقضي وقته بالقرية إلا أنه أصيب بفيروس كورونا وجرى حجزه بمستشفى في القاهرة وبعدها نقل إلى الزقازيق وتوفي بمضاعفات كورونا.



