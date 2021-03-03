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أخبار البلد

مهمة بدرجة عالية.. رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية: زيارة السيسي للخرطوم تحمل رسالة قوية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نقابات وتحقيقات
قال الكاتب الصحفي الدكتور خالد التيجاني، رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية، إن الزيارة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم مهمة بدرجة عالية سواء من ناحية التوقيت أو من ناحية القضايا، على المستوى الصناعي بين مصر والسودان أو المستوى الإقليمي.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة السودانية الخرطوم السبت القادم، لبحث عدد من الملفات المشتركة التي يتوقع أن يكون أبرزها سد النهضة الإثيوبي.


وأضاف "التيجاني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزيارة تتويج لما يمكن اعتباره كتقارب يقوم على وضوح الرؤية لإدراك مدى خصوصية العلاقة بين الدولتين وكذلك استراتيجية علاقات مصير مشترك، ولا يقوم فقط على مفردات عاطفية بل مصالح حقيقية تربط الدولتين.

وتابع: أعتقد أن هذه الزيارة تأتي للتحدث في عدد من الملفات بالنسبة للسودان بما أنها في وضع انتقال لا يخلو من التعقيد يحتاج إلى الاستفادة من تجربة مصر في العديد من القضايا مثل قضايا الإصلاح الاقتصادي، لأنه الأن يشكل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للسودان لأن الخطر الأساسي الأن على الاستقرار في السودان يتعلق بالقضايا الاقتصادية.

وأردف: مصر لديها تجارب ناجحة في عملية الاصلاح الاقتصادي وبالتالي الاستفادة سوف تكون كبيرة للسودان وأيضا الاجتماع سيتحدث عن قضية أهم وهي قضية سد النهضة فهي الأن تمثل خطرا خاصة مع استمرار الجانب الإثيوبي في التعامل بنفس الطريقة مع هذا الملف،.

وقال "التيجاني"، إن مصر والسودان لم يكن لديهما أعتراض فيما ما يتعلق بإنشاء سد النهضة، ولكن الاعتراض فيما يتعلق بوجود ضمانات رسمية وملزمة بشأن عملية الملء والتخزين ليحقق لأثيوبيا مصالحها بدون الإضرار بمصالح مصر وأثيوبيا، فأثيوبيا تعمل الآن على تحويل السد من قضية اقتصادية متعلقة بالتنمية إلى ورقة سياسية للضغط للتغيرا لجغرافي السياسي في منطقة حوض النيل وتغير توازنات القوة الراهنة في المنطقة.

ولفت "التيجاني" إلى أن هذ يعد دليلا كبيرا يكشف عن النية السيئة لأثيوبيا تجاه السودان ومصر، مضيفا: لذاأأعتقد أن الوقت المناسب لزيارة السيسي للسودان لان زيارته ستسهم في إطار رسائل سياسية للبلدين وعدم سماح كلا منهما بتكرار ما حدث العام الماضي، كذلك نشير بالأضافة للملف الاقتصادي وملف سد النهضة إلى أن التعاون العسكري ليس حدثا عابرا بل إشارة وتواصل للعلاقة بين الجيشيين المصري والسوداني ووجود قوة تحمي المصالح المشتركة.

واختتم "التيجاني"، أنه في مجمل القول فإن هذه الزيارة مهمة بعد التغير الذي حدث في أبريل لعام  2019 وبالتاكيد سيقدم رسائل مهم في توقيت مهم وبمضمون مهم.

ووفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، فإن زيارة السيسي ستناقش العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم وسبل تطويرها، والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة وسط حراك دبلوماسي وعسكري كبير بين البلدين، ففي حين التقت وزيرة الخارجية السودانية السيسي ونظيرها المصري سامح شكري في القاهرة الثلاثاء، اختتم محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية زيارة للخرطوم استمرت يومين، تم خلالها توقيع اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتنسيق العسكري.

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