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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهرى للجنة المنشآت الجامعية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:09 م
صدى البلد
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مروة فاضل
عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب ، والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

وتم خلال الاجتماع، عرض لما يتم بإنشاءات وتجهيزات جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا وتسليم الموقع للهيئة الهندسية وأعمال الحفر للمنشآت الجديدة وعمل سور حول الأرض، وعرض لما تم الإنتهاء منه بمزرعة الراهب ونقل القطيع والعنابر من طوخ طنبشا، كما تم عرض ماتم تنفيذه من أعمال منظومة حماية مبنى كلية طب الأسنان والسلم المعدنى وأعمال الحريق ومتطلبات الحماية المدنية، وماتم من أعمال مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات، ومتابعة أعمال الصيانات بجميع وحدات الجامعة.

حضر الاجتماع أيضا من أعضاء اللجنة الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز الاستشارات الهندسية، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، المحاسب محمد سعيد مدير عام التخطيط والمتابعة.
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