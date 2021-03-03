بعد لقائه سامح شكري.. وزير الخارجية القطري يحسم جدل علاقة مصر وقطر

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية أن لقاء اليوم الذي عقد مع وزير الخارجية سامح شكري اتسم بروح الايجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير القطري مساء اليوم باعتباره رئيس الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مع الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في ختام أعمال الدورة.









وفي رده على سؤال حول تطورات العلاقات القطرية المصرية واللقاء الذي عقد اليوم بينه وبين سامح شكري، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن "شهدنا قمة العلا بالمملكة العربية السعودية في يناير 2021 وكان هناك بيان أنهى الازمة الخليجية وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر.

وأضاف أن "نحن في دولة قطر والاشقاء في مصر ننظر للأمور بايجابية ونسعى لعودة الدفء الى العلاقات بيننا ولقاء اليوم مع الوزير شكري اتسم بروح الايجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها".





ووصف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاجواء التي انعقد فيها اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالايجابية، وقال إنه كان هناك توافق على الكثير من الأمور في العمل العربي المشترك، ونتمنى أن تمثل بداية ملموسة ترتقي لطموحات الشعوب العربية .

وأضاف "لقد ناقشنا قضايا كثيرة تهم شؤون الدول العربية على رأسها القضية الفلسطينية، والعمل العربي المشترك".







