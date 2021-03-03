فور عودته من الخارج.. خالد يوسف ينهار في جنازة شقيقه.. شاهد

ودع اهالى قرية تصفا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ، اليوم، جثمان المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، وشارك فى الجنازة المئات من اهالى القرية وقرى كفر شكر ، كما اقامت اسرة الراحل سرادقًا أمام منزلها لتلقي العزاء.





وعاد المخرج خالد يوسف الى القاهرة، وفور وصوله ، حمل الجثمان وأدى صلاة الجنازة على شقيقه أمام الساحة بالقرب من مقابر القرية.





فيما عبر الأهالي عن حزنهم الشديد مؤكدين أن الراحل كان يحب مساعدة الناس ويحظي بحب واحترام الجميع.





كما شهدت مراسم الجنازة انهيار المخرج السينمائى خلال توديع شقيقه الى المقبرة حيث ظل واقفا أمامها حتى انتهاء جميع مراسم الدفن ، ثم قدم الشكر لجميع المشاركين فى الجنازة.





وبدا على المخرج تأثره الشديد نظرًا لعلاقته القوية بشقيقه الراحل، وأكد مقربون من الأسرة أن الراحل كان له بمثابة والده لأنه من تولي تربيته منذ الصغر.





واستقبل خالد يوسف الأهالي والمشاركين فى تقديم واجب العزاء داخل السرادق الذى أقيم بالقرب من منطقة المقابر في القرية.





من جهته، قدم كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة الأسبق، والفنان عمر زهران أحد أبطال فيلم الممر، واجب العزاء ، وشاركوا في تشييع جثمان المهندس صلاح يوسف.





وقالت سلوي فكري ، ابنة شقيقة الراحل ، إن خالها كان يتنقل بين القاهرة وفيلته بالقرية بحكم عمله كرجل أعمال، وخلال الفترة الاخيرة كان يقضي وقته بالقرية، إلا أنه أصيب بفيروس كورونا وجرى حجزه بأحد المستشفيات في القاهرة وبعدها نقل إلى مستشفى بالزقازيق وتوفي متاثرا بإصابته بفيروس كورونا.





يذكر ان المخرج خالد يوسف قد اعلن عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة شقيقه مدونا: رحيل شقيقي صلاح.





وأصيب الراحل بفيروس كورونا منذ شهر يناير الماضي ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حيث كتب يوسف حينها منشورا على صفحته بموقع فيس بوك جاء فيه: شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا، وفي التوقيت ذاته كان المخرج خالد يوسف اصيب بفيروس كورونا، قبل أن يعلن مؤخرا عن شفائه.