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رياضة

قرارات فنية.. موقف مصيلحي من أزمة الرباعي المستبعد بالاتحاد السكندري

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:29 م
مصيلحي والجهاز الفني
مصيلحي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن
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حسام الحارتي

رفض محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التدخل في أزمة الرباعي المستبعد من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن "عماد السيد وخالد قمر ومحمود رزق ومحمد عطوة".


وأكد محمد مصيلحي لأعضاء مجلس إدارة النادي أن استبعاد رباعي الفريق يأتي وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني مشير إلي رفضه التام للتدخل في الأمور الفنية الخاصة بالفريق .

 


وأعلن نادي الاتحاد السكندري تأجيل  مباراته مع البنك الأهلي لمدة ٧٢ ساعة لتقام يوم  15 مارس الجاري  بدلًا من 12 مارس بإستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً  فى إطار مباريات الاسبوع الـ 16


 وقال الاتحاد السكندري في بيانا له :" رسميًا الاتحاد المصرى لكرة القدم يقرر تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندرى و البنك الاهلى فى إطار مباريات الاسبوع الـ 16 لتقام يوم 15 مارس الجاري  بدلًا من 12 مارس بإستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً .


ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية بدون راحة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.


ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحة عقب الهزيمة التي تلقائها أمام نادي إنبي بهدف نظيف .


وتواجد جميع اللاعبين الذين دخلوا قائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام نادي إنبي إضافة إلي إنضمام روماريو الذي غاب في لقاء إنبي للإيقاف والسيد سالم الذي غاب لحضور جنازة والده .




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