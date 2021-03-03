قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر

شهد سوق السيارات فى مصر حالة من الانتعاش الفترة الأخيرة بسبب التسهيلات التي تحاول الدولة طرحها لتعافى الاسواق المختلفة من أضرار الغلق الذي دام لأشهر بسبب فيروس كورونا .





ولكن على الجانب الآخر قامت العديد من شركات السيارات برفع أسعار العديد من أسعار طرازاتها كموديلات 2021 ، لتعويض هذه الفترة السابقة العصيبة على القطاع ككل .





ومن ضمن هذه الشركات جاءت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بطرح العديد من طرازاتها كموديل 2021 ، ورفع اسعارها بعد فترة من هذا الطرح ، لذلك يبحث المستهلك المصرى كل فترة عن الاسعار الاخيرة لهذه الشركات .





وخلال السطور القادمة سنتعرف سويا على اسعار ومواصفات السيارة رينو لوجان فى السوق المصرى ، بعد طرحها بخمس فئات سعرية وهم ، الفئة الأولى M/T-E1 ، و الفئة الثانية M/T-E2 ، و الفئة الثالثة A/T-E1 ، والفئة الرابعة A/T-E2 ، و الفئة الرابعة A/T-E3 ، و الفئة الخامسة A/T-E3+ .





وتستمد السيارة رينو لوجان النسخة الأولى قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة قدرها 90 حصان ، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر ، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





أما الإصدار الثانى من رينو لوجان يستمد قوته من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر أوتوماتيك ، وتتسارع تلك الفئة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 11 ثانية ، ويبلغ معدل الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتم طرح السيارة رينو لوجان بالعديد من وسائل الامان من بينها عدد 2 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS– ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبيليزر للحماية من السرقة.





بالاضافة الى جنوط 15 بوصة، وعجلة قيادة آلية المؤازرة، ومصابيح إضاءة نهارية مستمرة، ومكييف هواء يدوي، وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية ، بالاضافة الى مصابيح ضباب أمامية، ومرايا جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي للأبواب الخلفية، وإمكانية تعديل مستوى مقعد السائق، فضلا عن امكانية التحكم فى مستوى عجلة القيادة، للفئة الثانية .





وتاتى أسعار رينو 2021 في مصر كالتالى :

- مانيوال / E1 2021 بسعر 174,000 جنيه

- مانيوال / E2 2021 بسعر 188,000 جنيه

- اوتوماتيك / E1 2021 بسعر 198,000 جنيه

- اوتوماتيك / E2 2021 بسعر 208,000 جنيه

- اوتوماتيك / E3 2021 بسعر 221,000 جنيه

- اوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2021 بسعر 229,500 جنيه