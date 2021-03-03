خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 3463 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3463 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة الي 383482.











وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 61 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 4866 حالة .









ورصدت الصحة اللبنانية تعافي 2178 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 298206 حالات.







