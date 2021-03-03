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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 3463 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:30 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3463 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة الي 383482.


وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 61 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 4866 حالة .


ورصدت الصحة اللبنانية تعافي 2178 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 298206 حالات.


وأعلنت الوزارة اللبنانية عن تلقي 1214 شخصا لقاح كورونا ليرتفع إجمالي حالات تعاطي اللقاح الي 61235 حالة. 
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