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توك شو

كانت بتقلد اللمبي زمان.. نجم الزمالك أحمد عبد الحليم يتحدث عن ابنته الفنانة هند .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 01:01 ص
احمد عبد الحليم وابنته
احمد عبد الحليم وابنته هند
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هاني حسين
حل أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وابنته الفنانة هند عبد الحليم، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي".

وتحدث أحمد عبد الحليم  عن ابنته هند،  قائلا:"  في البداية لم اكن مقتنعا بدخول ابنتي مجال التمثيل ولكنني بعدما شاهدت عرض لها في ساقية الصاوي  فوجئت بادائها المذهل ".

وقال أحمد عبد الحليم:"  بداية  ابنتي في مجال الفن كان عن طريق الغناء وابنتي موهوبة ووصلت لمرحلة جيدة في التمثيل بدون أي مساعدة ولم تطلب مساعدتي مطلقا في مسيرتها الفنية".

وأكمل احمد عبد الحليم:"  ابنتي كانت بتقلد فنانين بشكل كبير زمان وكانت بتقلد اللمبي، وزمان كنت بخليها تقلد اللمبي عشان أضحك".

ومن جانبها قالت الفنانة هند عبد الحليم:"  ناس كتير متعرفش أن والدي لاعب كرة قدم شهير وهو أحمد عبد الحليم"، مضيفة:" لم اعد اتباع كرة القدم  بشكل كبير، لكن انا زملكاوية".

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