كانت بتقلد اللمبي زمان.. نجم الزمالك أحمد عبد الحليم يتحدث عن ابنته الفنانة هند .. فيديو

حل أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وابنته الفنانة هند عبد الحليم، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي".





وتحدث أحمد عبد الحليم عن ابنته هند، قائلا:" في البداية لم اكن مقتنعا بدخول ابنتي مجال التمثيل ولكنني بعدما شاهدت عرض لها في ساقية الصاوي فوجئت بادائها المذهل ".





وقال أحمد عبد الحليم:" بداية ابنتي في مجال الفن كان عن طريق الغناء وابنتي موهوبة ووصلت لمرحلة جيدة في التمثيل بدون أي مساعدة ولم تطلب مساعدتي مطلقا في مسيرتها الفنية".





وأكمل احمد عبد الحليم:" ابنتي كانت بتقلد فنانين بشكل كبير زمان وكانت بتقلد اللمبي، وزمان كنت بخليها تقلد اللمبي عشان أضحك".





ومن جانبها قالت الفنانة هند عبد الحليم:" ناس كتير متعرفش أن والدي لاعب كرة قدم شهير وهو أحمد عبد الحليم"، مضيفة:" لم اعد اتباع كرة القدم بشكل كبير، لكن انا زملكاوية".



