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توك شو

اتحرمت منها.. سيدة تنهار في البكاء: طليقي أهانني وفتح دماغي.. ولم أر ابنتي منذ سنوات

الخميس 04/مارس/2021 - 12:07 ص
سيدة تنهار في البكاء
سيدة تنهار في البكاء على الهواء
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قسم التوك شو
عرضت الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، قصة سيدة مطلقة لم تر ابنتها منذ سنوات.

وكشفت السيدة، تفاصيل زواجها،، قائلة:"  ابنتي مواليد 2008، ولم أرها إلا في صغرها، مضيفة:" مشوفتهاش إلا وهي عندها شهور، والموضوع انتهى بالطلاق في 2010، وخلال السنوات دي كلها مشفتش بنتي".

 وتابعت السيدة:" تعرضت إلى إهانة من زوجي وتعرض للضرب بشكل مبالغ فيه وفتح دماغي، وحرمني من بنتي واستخدمها كسلاح لمحاربتي ".

ودخلت السيدة في نوبة بكاء على الهواء، قائلة:" تعرضت لكثير من المشكلات؛ بسبب مساومات طليقي الذي تسبب لي في كثير من الأزمات"

واكملت:" "جوزي انتقم مني في بنتي، وطوال فترة طلاقي مكنتش أعرف هو فين، إلا مؤخرًا، وفي النهاية عملت فيديو على اليوتيوب، عشان الناس تسمعنى.. هو متزوج ومخلف، وتواصلت معه أكثر من قبل عشان أشوف بنتي ولكن بلا جدوي".
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