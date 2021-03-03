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أخبار العالم

حقيقة إعادة فرض حظر التجوال في الكويت بسبب كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:56 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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شريف سيد
كشفت مصادر لصحيفة القبس الكويتية، عن استمرار وجود تطبيق الحظر ضمن الخيارات المتاحة أمام الحكومة الكويتية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا. 

وذكرت المصادر أن لجانًا تجتمع يوميًا لبحث ورصد مؤشرات انتشار وزيادة حالات الإصابة بكورونا في البلاد.

وحذرت المصادر من أن ارتفاع الحالات يزيد الضغط على الطواقم الطبية بشكل كبير.

وأضافت أن مجلس الوزراء ناقش التطورات المتسارعة والتقارير الواردة من السلطات الصحية حول انتشار كورونا، على مستوى البلاد والعالم والتي اشتملت مجددًا على عدة توصيات منها اللجوء للحظر عند الضرورة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل رقم قياسي جديد بشأن إصابات كورونا، حيث سجلت 1409 إصابات جديدة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 194.781. 

وحسب صحيفة الراي الكويتية، أفادت وزارة الصحة بأن 162 حالة لا زالت في العناية المركزة بسبب كورونا، بينما الحالات النشطة بلغت 11488. 

وسجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية فيما رصدت تعافي  1077 شخصا من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي  182196.
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