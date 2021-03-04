حدث ليلا .. تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بكورونا .. رأي المفوضين استشاري ..هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142155 حالة حتى اليوم.





خرج الجني من الزجاجة، فالسلالة البرازيلية الخطيرة من فيروس كورونا المستجد، انتقلت إلى خارج البلد اللاتيني الكبير، وسجلت تفشيًا في عدد من بلدان أوروبا والمملكة المتحدة البريطانية.



