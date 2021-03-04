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أخبار البلد

حدث ليلا .. تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بكورونا .. رأي المفوضين استشاري ..هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

الخميس 04/مارس/2021 - 05:55 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

الصحة: تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 44 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142155 حالة حتى اليوم.

حالة من الجدل داخل الوسط الرياضى نتيجة التقرير الذى اصدرته هيئة المفوضين، فى دعوى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق ضد قرار اللجنة الأوليمبية، وتسائل البعض حول امكانية عودة مرتضى لرئاسة النادى مرة آخرى، نتيجة توصيات الهيئة، أم أن مرتضى ينتظر حكم من محكمة الدستورية العليا ليعود مرة اخرى مع مجلس ادارته لقيادة النادى من جديد.

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على إدراج كونجستال و14 دواء آخر على جدول الجواهر المخدرة، إن  الكونجستال يستخدم لعلاج حالات الرشح والسعال.

خرج الجني من الزجاجة، فالسلالة البرازيلية الخطيرة من فيروس كورونا المستجد، انتقلت إلى خارج البلد اللاتيني الكبير، وسجلت تفشيًا في عدد من بلدان أوروبا والمملكة المتحدة البريطانية.

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام.

قارنت الفنانة ميرهان حسين نفسها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان وذلك من خلال أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها وقامت بنشر صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

قال حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كان يحلم بالاحتراف وهناك من وعده بذلك ، كاشفا التفاصيل المادية فى عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي.

نشر الماكيير علاء التونسي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد اعلانه عن وفاة والدته الفنانة ليلى الاسكندرانية وذلك فى أول تعليق له.

طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري، عقب أزمته الأخيرة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

قررت قوى سياسية معارضة وجمعيات مدنية في تونس، النزول إلى الشارع، السبت المقبل، للاحتجاج على المنظومة السياسية الحاكمة ضد ما تعتبره فشلا في تحقيق المطالب الشعبية للتونسيين.
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