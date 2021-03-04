كونجستال هيتصرف بـ روشتة طبيب .. هل أصبح الدواء الأشهر على جدول المخدرات

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على إدراج كونجستال و14 دواء آخر على جدول الجواهر المخدرة، إن الكونجستال يستخدم لعلاج حالات الرشح والسعال.





وأضاف علي عوف في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" معدلات الاستخدام بدأت في الزيادة على أدوية الكونجيستال والـ 14 نوعا آخر وتم ملاحظة إساءة استخدام تلك النوعية من الأدوية ".





وتابع علي عوف:" زيادة الاستخدام لتلك النوعية من الأدوية متواجدة من قبل جائحة كورونا والجهات الرقابية في الاسواق اكتشفت استخدام كونجيستال والـ 14 دواء أخر بشكل سيء واستخدام كونجستال شراب كمخدر".





وأكمل علي عوف:" دواء كونجستال شراب أصبح متواجد على جدول الجواهر المخدرة ويتم صرفها بروشتة طبيب ".

كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب روشتة من طبيب.





وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..

Congestal syr

Tusskan syr

Tussivan.n syr

Tussilar syr

Codilar syr

Penta flu syr

Penta cold syr

Pulmo care syr

Codiphan syr

Codiphan.b syr

Rhinutuss syr

Cold stop syr

Roncotech syr

Opticough syr

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.