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كونجستال هيتصرف بـ روشتة طبيب .. هل أصبح الدواء الأشهر على جدول المخدرات

الخميس 04/مارس/2021 - 12:42 ص
الادوية
الادوية
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هاني حسين
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على إدراج كونجستال و14 دواء آخر على جدول الجواهر المخدرة، إن  الكونجستال يستخدم لعلاج حالات الرشح والسعال.

وأضاف علي عوف في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" معدلات الاستخدام بدأت في الزيادة على أدوية الكونجيستال والـ 14 نوعا آخر  وتم ملاحظة إساءة استخدام تلك النوعية من الأدوية ".

وتابع علي عوف:" زيادة الاستخدام لتلك النوعية من الأدوية متواجدة من قبل جائحة كورونا  والجهات الرقابية في الاسواق اكتشفت استخدام كونجيستال والـ 14 دواء أخر بشكل سيء واستخدام كونجستال شراب كمخدر".

 وأكمل علي عوف:"  دواء كونجستال شراب أصبح  متواجد على جدول الجواهر المخدرة ويتم صرفها بروشتة طبيب ".
 
كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب روشتة من طبيب.

وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..
Congestal    syr
Tusskan   syr
Tussivan.n   syr
Tussilar    syr 
Codilar          syr 
Penta flu      syr 
Penta cold    syr 
Pulmo care   syr
Codiphan      syr
Codiphan.b   syr 
Rhinutuss    syr
Cold stop      syr
Roncotech   syr
Opticough     syr 
 
يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.
 
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