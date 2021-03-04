اليمن.. القبض على قيادي كبير في تنظيم القاعدة الإرهابي

أفادت وكالة "سبوتنك" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية اليمنية ألقب القبض على قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.





ونقلت الوكالة عن مصادر مسئولة قولها: "قوة يمنية متخصصة نفذت، بمشاركة عدد محدود من قوات التحالف، مداهمة أمنية لمنطقة تريس غربي مدينة سيئون مركز وادي حضرموت، تمكنت خلالها من القبض على القيادي في القاعدة قابوس سعيد بن طالب".





وأضافت المصادر أنه جرى نقل القيادي بن طالب بعد نجاح عملية القبض عليه، على متن طائرة سعودية إلى جهة مجهولة.





وأشارت المصادر إلى أن القيادي في التنظيم الإرهابي، متهم باغتيال قائد القوات السعودية والتحالف في وادي محافظة حضرموت، المقدم الركن بندر بن مزيد العتيبي، وجنديين سعوديين وآخرين يمنيين بتفجير عبوة ناسفة عن بعد على الطريق العام في مديرية شبام غرب وادي حضرموت، في 19 سبتمبر 2019.



