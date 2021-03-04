طلاب الصفين الثاني الإعدادي والثاني الثانوي يصعدون إلى اللجان لبدء الامتحان

صعد منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية لبدء أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا على التابلت من داخل المدارس، وذلك في محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، والأقصر وشمال سيناء.
كما بدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي في أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في جميع محافظات الجمهورية، في جميع المواد ورقيا، في ورقة واحدة مجمعة متعددة التخصصات.
ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، هذا الامتحان المجمع المتعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد، وورقة امتحان واحدة تضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل، أسئلتها اختيار من متعدد، بها 4 بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.
أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يلي: تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.
ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.
والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.
والطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.
وقالت عمليات إدارة الهرم التعليمية إنه على الفور تم تدارك الموقف وطباعة أسئلة جديدة لمادة اللغة العربية، دون أي تأثير سلبي على الطلاب.
وأضافت: "تم استبعاد الموجه الأول المسئول عن وضع الأسئلة الخاطئة ووكيل الإدارة المشرف العام على إجراءات الامتحانات تم عقابه بجزاء 15 يوما خصما من مرتبه".
وأوضحت عمليات إدارة الهرم التعليمية: "لم يصب أي طالب بضرر من هذا الخطأ، حيث تم احتواء الموقف سريعا، وما زلنا نتابع الوضع باهتمام دائم داخل غرفة العمليات".