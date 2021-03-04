ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هيئة سلامة الغذاء تعتمد 240 شركة ضمن القوائم البيضاء لمنتجي الصناعات الغذائية

الخميس 04/مارس/2021 - 02:32 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

سجلت القائمة البيضاء لمنتجي الصناعات الغذائية والتي  قامت باستيفاء اشتراطات السلامة الغذائية وفقا لمعايير هيئة سلامة الغذاء المصرية نحو 240 شركة حتى شهر فبراير الماضي.

وتضم القوائم التي حصل "صدى البلد " على نسخة منها، أنه تم اعتماد نحو 38 شركة بقطاع منتجات الألبان و74 شركة داخل قطاع الخضر والفاكهة، واللحوم والدواجن والاسماك بنحو 8 شركات وتعبئة المياه بنحو 15 شركة، فيما يصل عدد الشركات المستوفية لمعايير الهيئة في مراحل ما قبل التشغيل لنحو 4 شركات، فضلا عن عدد من الشركات الأخرى والبالغ عددهم نحو 103 شركات.



وفيما يتعلق بقائمة مصانع الألبان ومنتجاتها، شهد شهر فبراير الماضي اعتماد شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، وشركة تشيز سوليشن للتصنيع والتعبئة وذلك في 10 يناير الماضي،بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى .

وتشمل القائمة البيضاء الشركات التى تقوم الهيئة بالتأكد من حصولها على المواد الخام من مصادر معتمدة تطبق معايير واشتراطات سلامة الغذاء وتخضع تلك الشركات لرقابة دورية من قبل الهيئة تتضمن تنفيذ زيارات غير معلنة للتأكد من استمرارية هذه الشركات في الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تراجع الصادرات المصرية 4% خلال 2020.. تقرير يؤكد: 153 شركة تقدمت لمبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين.. 47 منشأة توافق على التوقيع و12 شركة تعترض.. ومذكرة لحل المشكلات العالقة

بالأسماء.. 292 شركة تقدمت للحصول على ترخيص المستوردين من "سلامة الغذاء" حتى 25 يناير الجاري

ترشيحاتنا

أنيس البدري وحمدي النقاز على رأس قائمة الترجي لموقعة الزمالك

الزمالك: كسل مسئول كلف خزينة النادي 20 مليون جنيه

سرقة في باكنجهام والملكة تبرئ المتهم.. تفاصيل

الدوري المصري .. خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلى أمام غزل المحلة

بينهم الزمر وعبدالماجد.. تأييد إدراج 83 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية

يثير الرعب في بريطانيا.. مخلوق غريب وضخم يظهر في أحد الحقول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام

فستان منفوش ولافت.. نسرين طافش في أحدث ظهور