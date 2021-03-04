هيئة سلامة الغذاء تعتمد 240 شركة ضمن القوائم البيضاء لمنتجي الصناعات الغذائية

سجلت القائمة البيضاء لمنتجي الصناعات الغذائية والتي قامت باستيفاء اشتراطات السلامة الغذائية وفقا لمعايير هيئة سلامة الغذاء المصرية نحو 240 شركة حتى شهر فبراير الماضي.

وتضم القوائم التي حصل "صدى البلد " على نسخة منها، أنه تم اعتماد نحو 38 شركة بقطاع منتجات الألبان و74 شركة داخل قطاع الخضر والفاكهة، واللحوم والدواجن والاسماك بنحو 8 شركات وتعبئة المياه بنحو 15 شركة، فيما يصل عدد الشركات المستوفية لمعايير الهيئة في مراحل ما قبل التشغيل لنحو 4 شركات، فضلا عن عدد من الشركات الأخرى والبالغ عددهم نحو 103 شركات.









وفيما يتعلق بقائمة مصانع الألبان ومنتجاتها، شهد شهر فبراير الماضي اعتماد شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، وشركة تشيز سوليشن للتصنيع والتعبئة وذلك في 10 يناير الماضي،بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى .

وتشمل القائمة البيضاء الشركات التى تقوم الهيئة بالتأكد من حصولها على المواد الخام من مصادر معتمدة تطبق معايير واشتراطات سلامة الغذاء وتخضع تلك الشركات لرقابة دورية من قبل الهيئة تتضمن تنفيذ زيارات غير معلنة للتأكد من استمرارية هذه الشركات في الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحي.