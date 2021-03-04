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أخبار البلد

ساحة انتظار بالمصل واللقاح لاستقبال متلقي لقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمد غالي

بدأت اليوم، الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، فاكسيرا، المصل واللقاح، في استقبال المستحقين للقاح فيروس كورونا من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة. 

وجهزت الشركة ساحة انتظار، خاصه لمتلقين لقاح كورونا، لضمان التباعد الاجتماعي و الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 


وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص رقم 15335كخط ساخن لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، والتعريف بآليات التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل. 

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل اللقاح، http://www.egcovac.mohp.gov.eg/

وذلك بالإضافة إلى الفرق الموجودة بالوحدات الصحية، للتسجيل المباشر. 

وأعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه سجل اكثر من 160 ألف مواطن  عبر الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا. 

وأكد المصدر، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، ومرضى القلب بلقاح كورونا اليوم .

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين بياناتهم، صباح الأحد الماضي، كما أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن). 

وسيقوم الموقع الإلكتروني بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا. 

المستشفيات ، مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، و وجود أماكن ومراكز مجهزة، لاستقبالهم وفرق طبية لإرشادهم منذ دخول المستشفيات وحتى التطعيم بأول جرعة، وإبلاغهم بموعد الجرعة الثانية للقاح، وكيفية المتابعة اليومية على مدار 21 يوما، حيث إن التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما
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