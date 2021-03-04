أمين «التعاون الإسلامي» يندد بشدة بإطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي تجاه جازان

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه (جازان) بالسعوية.





وأشاد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - بيقظة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي قبل الوصول إلى هدفه.



