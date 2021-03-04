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محافظات

تموين الإسكندرية: 316 محلا يشاركون في الأوكازيون الشتوي وتحرير 41 محضرا لمحلات مخالفة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:45 م
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
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أحمد بسيوني

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، 316 تصريح مشاركة للمحلات المشتركة بالأوكازيون الشتوي.

وكشفت المديرية في بيان اليوم الخميس عن تحرير 35 محضرًا لمحلات مخالفة لم تتقدم لاستخراج تصاريح مشاركة، و6 محاضر إقامة أوكازيونات وهمية.


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يأتي هذا وفقًا لتعليمات المحاسب محمد سعدالله بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات خلال فترة الأوكازيون الشتوي حفاظا على حقوق المواطنين فى التخفيضات المعلنة.


يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار وزاري بمد فعاليات الأوكازيون الشتوي لينتهي يوم 28 مارس بدلا من 7 مارس كما كان مقررا له دفعا للحراك التجاري الذي يحدث في الأسواق و تنشيطا للتجارة الداخلية.


وفي سياق متصل، شنت الأجهزة الرقابية بالإسكندرية متمثلة فى مديرية التموين والتجارة الداخلية و الإدارة العامة لمباحث التموين و جهاز حماية المستهلك و العلاج الحر بمديرية الصحة حملة أمس الأربعاء أسفرت عن ضبط مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بدون تراخيص ما يسبب خطورة على الصحة العامة للمواطنين.


وردت معلومات عن المركز، الموجود بمنطقة المنشية، وبإجراء التحريات اللازمة تحركت الأجهزة الرقابية المعنية لضبط المركز الشهير الذى يروج عن أنشطته بالقنوات الفضائية و على صفحات التواصل الاجتماعى بإعلانات تستغل حاجة المرضى و بأسعار باهظة.


وتبين للأجهزة الرقابية وجود عيادات تخصصية بالمركز و تواجد طبيبة أطفال تقوم بالكشف على جميع المرضى و كتابة وصفات دوائية تصرف من محل تابع لهذا المركز و الذى تم ضبطه أيضا و به كميات كبيرة من عبوات الوصفات دوائية غير معتمدة و مواد غذائية.


وتم تحريز ١٩٥٦٦ عبوات مختلفه من انواع مختلفه من الأعشاب ووصفات دوائية غير معتمدة، و2 طن عبوات مختلفة من سلع غذائية خاصة لمرضى السكر و الرجيم.


وتم غلق المركز و المحل، وتشميعه، والتحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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