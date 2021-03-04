الإمارات تدين الهجوم الحوثي على منطقة جازان السعودية

أعربت دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ بالستي، اعترضته قوات التحالف.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بيانا أكدت فيه أن "استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".





وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه منطقة جازان، جنوب المملكة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".





وأشار التحالف إلى أن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



