ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إعلان الوكالة الذرية عقد محادثات مع إيران.. بيان أمريكي شديد اللهجة لـ طهران

الخميس 04/مارس/2021 - 12:54 م
بيان أمريكي شديد
بيان أمريكي شديد اللهجة لـ طهران
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في وكالة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران تم منحها  فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم مع الوكالة، وذلك بعد الإعلان عن عقد محادثات تقنية مع إيران في أبريل. 

وحذر مندوب أمريكا، فية بيان لاجتماع وكالة الطاقة الذرية، من أن تقييد إيران عمل المفتشين سيكون له نتائج عكسية.

وشدد على أن الوكالة ستراقب عن كثب  أي رد إيراني بناء يتيح حدوث تقدم جوهري.

وقبل قليل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن عقد محادثات تقنية مع إيران في أبريل المقبل.

ويأتي ذلك بعدما تراجعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن طرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية.

 وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان قد اعلن، في وقت سابق، أن الأوربيون والولايات المتحدة سيعرضون مشروع قرار على وكالة الطاقة الذرية يدين تعليق إيران عمليات التفتيش ببرنامجها النووي.

وكان مشروع قرار أوروبي حول إيران أمام الوكالة الذرية سيثير تخوفات من وقف إيران عمليات المراقبة.

كما كان يؤكد على ضرورة أن تنتهج  إيران الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية، ويشدد على أهمية عمليات تفتيش منشآت إيران لمعرفة التزامها بالاتفاق.

ودعا مشروع القرار إيران إلى التراجع عن خروقها للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن لا يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيران تعلن عن مباحثات مثمرة مع المدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مصادر سرية: خطوة غير متوقعة من إدارة بايدن أمام إيران

بعد اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. روحاني تحت مقصلة البرلمان الإيراني

تخوفات من وقف المراقبة.. مشروع قرار أوروبي يدعو إيران للشفافية

إبريل المقبل.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمنح إيران فرصة ذهبية

ترشيحاتنا

تطعيم المواطنين لأول مرة بلقاح كورونا بالمنصورة| شاهد التفاصيل

كيفية التسجيل إلكترونيًا للحصول على لقاح كورونا

تعرف على خطوات حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة على لقاح كورونا

تحرك برلمانى لطرد رئيس جامعة سوهاج 4 من أعضاء هيئة التدريس

السعودية ساهمت في وصول لقاح كورونا للقارة الإفريقية

أسرار قراءة آية الكرسي للرزق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور