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بهاء أبوشقة: حزب الوفد صوت المعارضة الشريفة.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 01:34 م
رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد
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ريهام فيكتور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ ،  إننا فى الوفد نساند الرئيس السيسى لتحقيق مشروع التنمية وبناء دولة حديثة .

 وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، خلال حواره الخاص ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن سياسة حزب الوفد تلعب دورًا أساسيًا وداعما للمسرح السياسى .

وأشار رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ ،  إلى أن حزب الوفد هو صوت المعارضة الشريفة ، لافتا إلى اننا عنددما نكون امام وضع فى المجتمع لا توجد نصوص تنظمة ، وفى حالة وجود هذه النصوص المنظمة ولكن اصبحت غير موائمة لما حدث من تطورات و مستحدثات .

وتابع رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ ،  أنه بالنسبة لأجراءت التقاضى فى الاجراءات الجنائية قمنا بأدخال تعديلات عليها تواكب احدث التعديلات فى الدول الديمقراطية لنكون امام عدالة منصفة وناجزة ، لان بطئ التقاضى  فى مفهومة الحقيقى هو الظلم بعينة، معلقا:" لابد ان تستقر الاوضاع القانونية يا اما ياخد ادانة او برءة " .
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