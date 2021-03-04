بهاء أبوشقة: حزب الوفد صوت المعارضة الشريفة.. فيديو

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ ، إننا فى الوفد نساند الرئيس السيسى لتحقيق مشروع التنمية وبناء دولة حديثة .





وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، خلال حواره الخاص ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن سياسة حزب الوفد تلعب دورًا أساسيًا وداعما للمسرح السياسى .





وأشار رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ ، إلى أن حزب الوفد هو صوت المعارضة الشريفة ، لافتا إلى اننا عنددما نكون امام وضع فى المجتمع لا توجد نصوص تنظمة ، وفى حالة وجود هذه النصوص المنظمة ولكن اصبحت غير موائمة لما حدث من تطورات و مستحدثات .



